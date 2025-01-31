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«Верили, что сможем»: Овечкин о поражении «Вашингтона» от «Оттавы»

Овечкин о поражении «Вашингтона» от «Оттавы»: это была хорошая игра
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Peter Casey-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что хоккеисты «столичных» верили, что смогут перевернуть ход игры. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Когда счет был 2:4, мы все еще верили, что сможем вернуться. Это важный момент для нас. Очевидно, что дальше дополнительное время и серия буллитов, где 50 на 50, все возможно. Мы боремся и сражаемся. Это была хорошая игра», — заявил он.

Встреча, которая прошла в ночь на 31 января, завершилась победой «Оттавы» в овертайме со счетом 5:4.

Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу, а также два ассистентских балла. Этот гол стал для него 23-м в сезоне. Он продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

«Вашингтон» с 74 очками в 51 матче лидирует в Восточной конференции НХЛ.

Ранее предсказали стадию, на которой «Вашингтон» вылетит из Кубка Стэнли.

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