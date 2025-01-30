«Он же не волшебник»: в России объяснили увольнение Черчесова

Тренер Билялетдинов о Черчесове: он же не волшебник с волшебной палочкой

Российский тренер Ринат Билялетдинов плохими результатами объяснил увольнение российского специалиста Станислава Черчесова с поста наставника сборной Казахстана. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Бывает беспричинный взлет, везет, а вот беспричинное падение случается реже. Может быть, просто был такой период, что можно было собрать игроков, которые выше этого результата добиться не могли. Он же не волшебник с волшебной палочкой», — заявил он.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана.