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Расследующие ЧП в США намерены выяснить, почему вертолет летел на такой высоте

Расследующие ЧП в США хотят выяснить, почему вертолет следовал на такой высоте
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Andrew Harnik/Getty Images

Следователи, которые работают с авиакатастрофой над Вашингтоном, намерены выяснить, почему вертолет, который столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, находился на высоте заходящего на посадку лайнера. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.

«Следователи сосредоточились на том, чтобы понять причину, по которой вертолет летел в этом месте и на этой высоте», — указано в сообщении.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В СМИ появилась информация, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Спасатели прибыли на место крушения спустя десять минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

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