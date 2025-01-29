«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь»: Мостовой об увольнении Черчесова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не был удивлен из-за отставки российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я еще тогда сказал: «Какие лозунги? Вы посмотрите таблицу, какие команды против вас будут играть». Поэтому не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я сразу сказал, что рано или поздно там будет так, как и было. Какая разница, какой человек придет», — заявил он.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До матча с норвежцами Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана.