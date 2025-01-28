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Черчесов раскрыл, чего ждет от «Спартака»

Тренер Черчесов хочет, чтобы «Спартак» составил конкуренцию в РПЛ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский специалист Станислав Черчесов раскрыл, чего ждет от московского «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы хотел, чтобы они набрали определенный ход и составили конкуренцию», — сказал Черчесов.

Специалист тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, а также выступал за красно-белых во время игровой карьеры.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Ранее Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана.

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