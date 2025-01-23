Теннисистка Соболенко вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В полуфинальном поединке представительница Белоруссии одержала победу над испанской спортсменкой Паулой Бадосой. Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, столько же двойных ошибок, а также единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей Соболенко сразится с победительницей противостояния между польской теннисисткой Игой Швентек, занимающей второе место в мировом рейтинге, и представительницей США Мэдисон Киз.

Соболенко — победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023 и 2024 годах, Открытый чемпионат США — 2024); победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021; оба титула завоеваны в паре с Элизе Мертенс); победительница 24 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде).

Ранее 17-летняя теннисистка Мирра Андреева назвала худшее, что могло бы с ней произойти.