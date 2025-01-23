«Реал» разгромил «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

Испанский «Реал» разгромил австрийский «Зальцбург» в матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 5:1. В первом тайме дубль оформил Родриго, отличившись на 23-й и 34-й минутах. Во втором тайме Килиан Мбаппе забил на 48-й минуте, а еще два гола на счету Винисиуса — он отличился на 55-й и 77-й минутах. На 85-й минуте гол престижа для австрийцев забил Мадс Бидструп.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед последним туром «Реал» занимает 16-е место в общей таблице группового этапа, набрав 12 очков. «Зальцбург» после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф — у команды три очка. Отставание от зоны плей-офф теперь составляет шесть баллов.

В заключительном матче мадридцы в гостях сыграют с французским «Брестом», а «Зальцбург» дома сразится с другой командой из Мадрида — «Атлетико». Встречи состоятся 29 января.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

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