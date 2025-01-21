Сборная из Азиатской футбольной конфедерации заявила, что не планирует играть с Россией

В пресс‑службе Футбольной федерации Австралии заявили, что не планируют проводить товарищеский матч с Россией, передает «Матч ТВ».

«В 2025 году в нашем календаре мужская сборная проведет отборочные матчи на Кубок Азии и чемпионат мира по футболу. Мы не сыграем с соперниками из Европы», — сказали в пресс‑службе Футбольной федерации Австралии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее стало известно, почему Российская премьер-лига (РПЛ) оказалась на 73-м месте в списке лучших лиг.