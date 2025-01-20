Депутат Свищев: Трамп признал, что Овечкин является национальным героем Вашингтона

Депутат Свищев: для нас важно, что Трамп назвал Овечкина великим игроком

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев назвал важными слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин является великим игроком, передает «ВсеПроСпорт».

«Для нас важно не то, где Трамп назвал великим игроком, а сам факт. Отметив заслуги Овечкина, Трамп дал понять, что для него предстоящая встреча с нашим президентом — важное политическое событие», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что Трамп признал, что Овечкин является национальным героем Вашингтона.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Татьяна Тарасова назвала милыми слова Трампа про Овечкина.