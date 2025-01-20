Тарасова о словах Трампа про Овечкина: это очень мило

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин является великим игроком, передает ТАСС.

«Это неожиданно и очень мило. Мы уже согласны с Трампом, что Овечкин лучший в мире игрок, хотелось бы, чтобы мы и по другим вопросам имели одинаковое мнение и представление», — сказала Тарасова.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп назвал Овечкина великим игроком.