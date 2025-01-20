Депутат Журова: Трамп признал величие Овечкина, несмотря на то, что он русский

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что считает форварда «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком, передает «ВсеПроСпорт».

«Несмотря на то что он русский, американцы, в том числе и Трамп, относятся к нему как к великому спортсмену. Допускаю, что Украина сейчас возмутится заявлению Трампа, как он вообще мог сказать такое», — сказала Журова.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Трамп заявил о планах «держать подальше» мужчин от женского спорта.