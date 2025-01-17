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Комиссионер НХЛ: Овечкин играет не за Россию

Комиссионер НХЛ Беттмэн: Овечкин играет за «Вашингтон», а не за Россию
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что лигу не беспокоит тот факт, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешней политической ситуации может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, передает Sportsnet.

«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию. Чествование Овечкина — это свидетельство уважения к нему и «Кэпиталз», в этом все дело», — сказал Беттмэн.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю в матче против «Оттавы» (1:0 ОТ). До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

Ранее Овечкин рассказал, как забил победную шайбу в ворота «Оттавы».

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