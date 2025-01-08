Новый спортдир «Спартака» прилетел в Москву

Новый спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао прилетел в Москву. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в ходе визита испанский специалист посетил стадион «Лукойл Арена».

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать лучшего бомбардира Серии А.