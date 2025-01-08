Форвард «Рейнджерс» Панарин сделал ассистентский хет-трик в игре с «Далласом»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз».

33-летний форвард провел в игре в общей сложности 22 минуты 58 секунд, заработав показатель полезности »+2», нанеся семь бросков, пять из которых пришлись в створ. Матч завершился победой «Далласа» в овертайме — 5:4.

В текущем сезоне Панарин провел 38 матчей, забросил 16 шайб и отдал 27 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает 14-e место, набрав 38 очков. На первом месте «Вашингтон», за который играет россиянин Александр Овечкин, набрав 56 баллов. Имея в активе также 56 баллов, второе место занимает «Торонто». Замыкает тройку сильнейших «Нью-Джерси», в активе которых 63 очка.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на своем льду с «Нью-Джерси». Стартовое вбрасывание состоится 10 января в 3.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ.