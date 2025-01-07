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«Поступок настоящего мужчины»: Семин похвалил Сафонова за помощь волонтерам

Тренер Семин похвалил голкипера «ПСЖ» Сафонова за помощь волонтерам в Анапе
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин оценил поступок вратаря французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова, который оплатил поездку волонтеров для уборки мазута на черноморском побережье. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это поступок, потому что он сам из этого региона. Поступок настоящего мужчины: была возможность – он это и сделал. В целом, думаю, пусть каждый наш футболист это и не афиширует, они в той или иной мере всегда помогают нуждающимся людям», — заявил Семин.

26 декабря 2024 года в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Причиной ЧС стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

28 декабря стало известно, что Сафонов оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее Сафонов объяснил, зачем оплатил помощь волонтерам в Анапе.

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