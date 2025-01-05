Тренер Овечкина рассказал, почему у спортсмена нет жесткого графика

Личный тренер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко объяснил, что у его подопечного нет жесткого графика из-за того, что его спортивная деятельность в любом случае должна идти в унисон с его жизнью. Слова Бурлаченко приводит группа в «ВК» команды Александра Овечкина.

«Если мы будем ломать его жизнь ради каких-то лишних 30 минут сна, когда ему этого не хочется, это будет неправильно», — сказал Бурлаченко.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.

Ранее Овечкин рассказал, как он провел Новый год.