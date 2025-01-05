Овечкин о скандальном видео со своим участием: оно вышло из закрытой группы

Хоккеист Овечкин о скандальном видео: ничего плохого там не было

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал появление в интернете видео со своим участием, в котором он в жесткой форме комментирует победу над «Бостоном», а также желает после Нового года прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться, передает «Матч ТВ».

«Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», — сказал Овечкин.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.

Ранее Овечкин рассказал, как он провел Новый год.