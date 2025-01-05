Российский футбольный тренер не верит в возвращение сборной на международные турниры

Тренер Непомнящий: не очень верится в возвращение России на турниры в 2025 году

Тренер Валерий Непомнящий не верит, что сборную России по футболу вернут на международные турниры в 2025 году, передает «Чемпионат».

«Смутные сомнения терзают мою душу». Это цитата. Мне не очень верится в возвращение России на международную арену в 2025 году», — сказал Непомнящий.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по футболу может сыграть с двукратными чемпионами мира.