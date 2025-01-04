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Загитова рассказала о целях на 2025 год

Загитова пожелала себе в 2025 году работать еще больше
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Пресс-служба шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова пожелала себе в 2025 году работать еще больше. Ее слова приводит РИА Новости.

«Еще больше работать», — заявила Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Ранее Загитова рассказала о проблемах с ногой.

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