Бывший спортивный директор «Спартака» заявил о влиянии на его работу

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал заявил, что столкнулся с сопротивлением, когда работал в клубе. Его слова приводит Maisfutebol.

«Было некоторое сопротивление. Мне трудно работать, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не для того, что лучше для клуба, а для того, что лучше для них самих», — заявил он.

Амарал покинул свой пост в ноябре 2024 года.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее Станислав Черчесов назвал лучшую команду первой части РПЛ.