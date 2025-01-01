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Роналду определился со своим будущим

Роналду намерен решить вопрос с клубной пропиской в январе
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Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду определился со своим будущим. Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на португальский CNN.

По информации источника, форвард намерен решить вопрос о клубной прописке в течение января. Действующее соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25, согласно правилам Международной федерации футбола игрок может вести переговоры с другими командами с 1 января.

В 83 играх за саудовскую команду Роналду записал на свой счет 74 гола и 18 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате «Аль-Иттихад», имея в активе 36 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду заподозрили в тайной свадьбе.

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