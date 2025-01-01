«Времени недостаточно»: экс-тренер сборной России не верит в возвращение команды

Тренер Игнатьев не верит в возвращение сборной России в 2025 году

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что не верит в возвращение национальной команды на международную арену в 2025 году. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Нет, наверное. Времени недостаточно. Направление вышестоящих организаций проглядывается, но для того, чтобы мы вернулись, нужно пройти серию отборочных игр. Поэтому самое главное тут, чтобы были послабления в нашу пользу», — заявил специалист.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее в РФС рассказали о планах на 2025 год.