Российский теннисист Хачанов проиграл 106-й ракетке мира

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл на старте турнира категории АТР-250 в Гонконге.

В рамках 1/8 финала представитель России сражался с теннисистом из Японии Кеем Нисикори. Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 7:5.

Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Нисикори в этом матче одна подача навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из семи (57%) и одна двойная ошибка.

Хачанову 28 лет, он занимает 19-е место в мировом рейтинге и имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее Дарья Касаткина показала себя после трехчасового матча.