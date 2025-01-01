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Первой ракетке России потребовалось 3,5 часа, чтобы обыграть американку

Касаткина за три с половиной часа одолела американку Стирнс на турнире WTA
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IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Первая ракетка России Дарья Касаткина, которая занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго раунда российская спортсменка сражалась с представительницей США Питон Стирнс, которая расположилась на 47-м месте в рейтинге. Встреча, которая продолжалась 3 часа 23 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (9:7), 4:6, 7:5.

Касаткина четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 22. На счету Стирнс семь эйсов, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

За выход в следующий раунд Касаткина поборется со своей соотечественницей — 21-летней Полиной Кудерметовой.

Касаткина — победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде и одного турнира в парном разряде, победительница «Кубка Билли Джин Кинг» в 2021 году в составе национальной сборной России. Также на ее счету победа на юниорском турнире «Ролан Гаррос».

Ранее российская теннисистка раскрыла, что сделает с призовыми за медаль ОИ-2024.

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