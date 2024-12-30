Французские спортсмены пожаловались на качество медалей Олимпиады-2024

Члены сборной Франции по плаванию Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар пожаловались на качество бронзовых медалей, завоеванных ими на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает газета L.

Спортсмены получили медали по итогам комбинированной эстафеты 4×100 метров. Спустя полгода после соревнований Секки опубликовал в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото награды, назвав ее «крокодиловой кожей». На кадре видно, что напыление медали сильно облезло.

Позже Ндойе-Бруар показал в соцсети X свою медаль. Она находится в аналогичном состоянии. Также на центральной части награды, которая сделана из железа Эйфелевой башни, видны царапины. Спортсмен описал состояние медали словами «Париж 1924».

В августе двукратный чемпион летних Олимпийских игр по бадминтону в мужском одиночном разряде Виктор Аксельсен показал облезшую золотую медаль Парижа-2024. Спортсмен сравнил ее с наградой токийской олимпиады, которую он выиграл в 2021 году.

Ранее Путин раскритиковал открытие Олимпиады-2024 в Париже.