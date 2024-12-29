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Психолог Маремпольская рассказала об угрозах после слов о хитрости Загитовой

Психолог Маремпольская: мне поступают угрозы после слов о хитрости Загитовой
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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Клинический психолог Татьяна Маремпольская рассказала, что ей поступают угрозы после того, как она заявила о хитрости фигуристки Алины Загитовой, которая попросила грант в размере 75 миллионов рублей на шоу «Алые паруса», передает Sport24.

«В случае Загитовой это, скорее всего, хитрая прямолинейность. Авось у меня получится запросить эти деньги», — сказала тогда Маремпольская.

«После комментария Загитовой мне стали писать странные люди. В мессенджеры пишут угрозы. Утверждают, что якобы я позорю Загитову. Одна журналистка с надутыми губами в очках была очень агрессивной. Она сказала, что как психолог я — полный отстой. Заявила, что я пожалею, если еще раз что-то скажу об Алине. Я ее сразу заблокировала. Похоже, правду любят не все», — сказала Маремпольская.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

Ранее стало известно, почему Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу.

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