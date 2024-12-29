Бывший игрок «Спартака» объяснил большие зарплаты футболистов

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос о больших зарплатах футболистов, отметив, что у спортсменов нет детства, передает «Матч ТВ».

«Посчитайте, сколько каждый год в России выпускается футболистов. Высочайшая конкуренция. У спортсменов, у музыкантов и у людей многих других профессий, по сути, не было детства», — сказал Ананко.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее российский тренер назвал претендентов на победу в РПЛ.