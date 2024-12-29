«Можно говорить с уверенностью»: Мостовой о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что российский игрок и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Начало, конечно, он выдал сумасшедшее, и думаю, что в этом сезоне однозначно Овечкин максимально приблизится к рекорду, а в следующем уже точно побьет. Это неизбежно, и сейчас с уверенностью можно об этом говорить», — заявил Мостовой.

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Первым матчем для российского хоккеиста после травмы стал поединок регулярного чемпионата НХЛ против »Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся в ночь на 29 декабря. Овечкин забросил шайбу в матче, поразив пустые ворота соперников.

До конца 2024 года «Вашингтон» проведет еще два матча. 30 декабря в 1:00 по московскому времени «столичные» сыграют с «Детройт Рэд Уингз», а на следующий день в 20:30 мск «Вашингтон» сразится с «Бостон Брюинз».

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.