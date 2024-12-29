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Игроки «Вашингтона» радостно встретили Овечкина в раздевалке после гола

Хоккеисты «Вашингтона» тепло поприветствовали Овечкина после возвращения на лед

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» и сотрудники клуба тепло поприветствовали российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Видео встречи было опубликовано в социальных сетях «столичных».

Когда Овечкин вошел в раздевалку после окончания встречи с «Торонто», все внимание было приковано к нему.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил пустые ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

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