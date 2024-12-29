Овечкин в резкой форме ответил на вопрос о первом голе после травмы

Овечкин о заброшенной шайбе: в НХЛ каждый гол трудно забить

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в резкой форме ответил на вопрос журналистов на тему того, был ли гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс» самым легким в его карьере. Слова нападающего приводит журналист Кен Кембелл на своей странице в социальной сети X.

«В этой лиге каждый гол трудно забить. Если хочешь попробовать, возьми коньки и играй «6 на 5», — заявил хоккеист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил пустые ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.