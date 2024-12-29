«Был неплох»: в «Вашингтоне» оценили игру Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину, который вернулся на лед после травмы, нужно время. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я знаю, что все мы хотим, чтобы он сразу же начал играть так, как он играл в Юте, но он пропустил много времени, и ему нужно набираться игровой практики, чтобы восстановить форму. Мне кажется, что он был неплох сегодня, играл в тех ситуациях, в которых мы в нем нуждались», — заявил специалист.

Матч с «Торонто Мэйпл Лифс» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее Овечкин оценил свою форму после травмы.