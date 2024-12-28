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Российского гроссмейстера оштрафовали за несоблюдение дресс-кода

Гроссмейстер Ян Непомнящий получил штраф в $200 за нарушение дресс-кода
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал в соцсети X, что на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке его оштрафовали за несоблюдение дресс-кода.

«Как мне только что сказал главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, шахматист не должен так одеваться. Так что штраф в размере 200 долларов (я надеюсь) пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — написал шахматист.

После первого для соревнований в Нью-Йорке гроссмейстер расположился на 33 месте из 180: в шести турах он заработал четыре очка.

В прошлом Непомнящий уже обращал на себя внимание из-за внешнего вида. Так, два года назад на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алматы он появился в футболке с цитатой аргентинского футболиста Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». После этого гроссмейстеру пришлось заменить футболку на рубашку. Он посчитал дресс-код «странным» и отметил, что правила должны учитывать комфорт участников турнира.

Ранее студентка в Иране разделась на улице, протестуя против хиджаба.

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