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«Спартак» получил деньги за бывшего игрока

«Спартак» добился от ПСВ денег за трансфер футболиста Тиля
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Официальный сайт «Спартака»

Московский «Спартак» добился выплаты нидерландским ПСВ долга за трансфер полузащитника Гуса Тиля. Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».

«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», — заявили в клубе.

Отмечается, что сумма трансфера составила €3 млн евро.

В июле сообщалось, что «Спартак» может получить за переход футболиста €5 млн.

В московский клуб футболист перешел в августе 2019 года. Соглашение со «Спартаком» было рассчитано до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тиля составляет €7 млн. Стоит отметить, что полузащитник не вернулся в расположение «Спартака» после окончания аренды.

В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 49 встречах, в которых забил 21 мяч и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что к Тилю также проявлял интерес бельгийский «Антверпен».

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