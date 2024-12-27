«Спартак» получил деньги за бывшего игрока

Московский «Спартак» добился выплаты нидерландским ПСВ долга за трансфер полузащитника Гуса Тиля. Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».
«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», — заявили в клубе.
Отмечается, что сумма трансфера составила €3 млн евро.
В июле сообщалось, что «Спартак» может получить за переход футболиста €5 млн.
В московский клуб футболист перешел в августе 2019 года. Соглашение со «Спартаком» было рассчитано до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тиля составляет €7 млн. Стоит отметить, что полузащитник не вернулся в расположение «Спартака» после окончания аренды.
В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 49 встречах, в которых забил 21 мяч и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что к Тилю также проявлял интерес бельгийский «Антверпен».