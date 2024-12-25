Изнасиловавшим сотрудницу «Матч ТВ» мигрантам вынесли приговор

В Москве суд вынес приговор трем мигрантам, которые летом 2024 года изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ». Об этом сообщает «Лента.Ру».

Двое мужчин получили по девять лет колонии, еще один — четыре. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Прокурор просил назначить им по 9,5 года лишения свободы.

Нападение случилось в ночь на 6 июля.

Мигранты, возраст которых от 22 до 25 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения и напали на сотрудницу «Матч ТВ», когда та вышла с работы. По информации СМИ, в СК полагали, что двое из них изнасиловали женщину, последний следил, чтобы его знакомых не заметили.

Вскоре одного из подозреваемых задержали. Им оказался 24-летний мужчина, который приехал в Москву из Узбекистана. Затем рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников. 8 июля состоялось первое заседание, и суд отправил троих обвиняемых под стражу по обвинению по части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса РФ.

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