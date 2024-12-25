В Госдуме объяснили, почему Гашек не хочет видеть Россию на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что чешский экс-голкипер Доминик Гашек не хочет, чтобы сборная России по хоккею выступила на Олимпийских играх, из-за конкуренции. Ее слова приводит РИА Новости.

«Более того, Гашек прекрасно понимает, что если сборная Россия соберется с игроками НХЛ и игроками КХЛ, это будет настоящая «красная машина». Он же хочет не допустить даже малейшей вероятности, чтобы наши хоккеисты выступили на Олимпийских играх. Хотя очень многие болельщики хотели бы посмотреть на нас», — заявила Журова.

Гашек не раз подвергал критике руководство НХЛ за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек заявил о намерении помочь российским игрокам НХЛ.