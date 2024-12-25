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Экс-тренер «Спартака» Абаскаль объяснил, почему его уволили

Тренер Абаскаль заявил, что его уволили из «Спартака» из-за ошибок
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Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный тренер Гильермо Абаскаль в интервью «Матч ТВ» заявил, что потерял должность в московском «Спартаке» из-за просчетов в работе.

«Что касается «Спартака», ясно: что-то было не так, очевидно, я поплатился за свои ошибки. Я продолжаю следить за российским чемпионатом, ведь я работал там два года», — заявил испанец.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что текущий «Спартак» был создан благодаря его работе.

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