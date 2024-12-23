«Мы будем выглядеть смешно»: экс-игрок ЦСКА о возвращении России

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, критично оценил перспективы российских команд в случае возвращения на международную арену. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы же сами говорим: «Почему нас не допускают?» Но когда выйдем туда, мы должны быть конкурентоспособными. А вы уверены, что мы составим конкуренцию «Баварии», «Барселоне», «Реалу», «Аталанте», «Ювентусу»? Я — нет. Мы будем смешно выглядеть», — заявил Кузнецов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

21 декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международные турниры. Также он отметил, что порядка 30 стран выступают против возвращения России, например, Дания.

Ранее была названа дата, когда с российского футбола снимут санкции.