Стало известно, сыграет ли Овечкин в ближайшем матче «Вашингтона»

Овечкин не примет участие в матче «Вашингтона» против «Бостона» в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участие в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает журналист Том Гулитти.

Игра состоится 24 декабря. Овечкин пропустил утреннюю раскатку команды и не отправится вместе с командой на выезд.

Матч с «Бостоном» станет для «Вашингтона» последним перед рождественской паузой. В следующий раз «столичные» сыграют 29 декабря против »Торонто Мэйпл Лифс».

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкина с сыном засняли на матче «Вашингтона».