Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Камила Валиева: я себе не нравлюсь

Камила Валиева случайно опубликовала пост, где пишет, что не нравится себе
close
Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Известная российская фигуристка Камила Валиева осталась недовольна фотографией, которая появилась в ее Telegram-канале, передает Sport24.

В Telegram-канале Валиевой появилась фотография с ее родными с шоу «Щелкунчик», где фигуристка играет роль Крысиной королевы.

Затем в канале Валиевой появилось сообщение: «Я себе на этом фото не нравлюсь, в следующий раз хоть спрашивай перед тем как выложить». Через минуту сообщение было удалено.

Судя по всему, Валиева хотела отправить сообщение тому, кто помогает ей вести соцсети, но случайно отправила его в свой Telegram-канал.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева подала очередную апелляцию по допинговому делу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами