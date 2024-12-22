Камила Валиева: я себе не нравлюсь

Камила Валиева случайно опубликовала пост, где пишет, что не нравится себе

Известная российская фигуристка Камила Валиева осталась недовольна фотографией, которая появилась в ее Telegram-канале, передает Sport24.

В Telegram-канале Валиевой появилась фотография с ее родными с шоу «Щелкунчик», где фигуристка играет роль Крысиной королевы.

Затем в канале Валиевой появилось сообщение: «Я себе на этом фото не нравлюсь, в следующий раз хоть спрашивай перед тем как выложить». Через минуту сообщение было удалено.

Судя по всему, Валиева хотела отправить сообщение тому, кто помогает ей вести соцсети, но случайно отправила его в свой Telegram-канал.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева подала очередную апелляцию по допинговому делу.