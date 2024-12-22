В РФС отреагировали на фото игрока «Локомотива» с охоты: заяц не является в России «тотемным животным»

Глава РФС Дюков о фото Батракова с охоты: заяц не является «тотемным животным»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на фото нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьева с охоты, заявив, что заяц не является в России «тотемным животным», передает «Спорт-Экспресс».

«Вопрос о том, нарушил он законодательство или нет, лучше задать юристам. Если говорить о моем личном отношении, то заяц не является в России каким-то тотемным животным», — сказал Дюков.

Некоторые болельщики поддержали увлечение Воробьева, другие болельщики осудили его, а третьи не понимают, зачем хвастаться такими вещами в публичном поле.

В текущем сезоне Воробьев сыграл за «Локомотив» в 24 матчах, забив пять мячей.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее футболист «Локомотива» удалил фото с охоты.