Экс-боец UFC: реванш Фьюри и Усика был чисто для заработка

Бывший боец UFC Тактаров:: реванш Фьюри и Усика был чисто для заработка

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил, что боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри провели реванш, чтобы заработать денег, передает Sport24.

«Мне кажется, этот бой был чисто для заработка. Мне было совсем не интересно его смотреть», — сказал Тактаров.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

Ранее в команде Усика оценили шанс на еще один бой с Фьюри.