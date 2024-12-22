Менеджер Усика на претензии из лагеря Фьюри к судьям: всегда жалуется

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, отреагировал на претензии промоутера Фрэнка Уоррена после поражения Тайсона Фьюри от украинца, передает Sport24.

«После каждой победы Усика Фрэнк сваливает все на судей. Так было против Дюбуа, против Фьюри в первый раз, теперь против Фьюри во второй раз. Он всегда жалуется», — сказал Климас.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Усик — чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира 2011 года в той же весовой категории, чемпион Европы 2008 года в категории до 81 кг. Фьюри — победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008) в любителях. Среди профессионалов он — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Ранее была названа ошибка Фьюри в бою с Усиком.