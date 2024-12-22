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«Плевок в сторону России»: Мизулина раскритиковала Боню, поддержавшую Усика

Екатерина Мизулина подвергла критике Боню за поздравление украинца Усика

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале подвергла критике блогершу Викторию Боню, которая на своей странице в INstagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри.

«Возмущенные люди теперь пишут мне и я разделяю их мнение. Очевидно, что такие действия — плевок в сторону России, всех наших спортсменов и участников СВО», — написала Мизулина.

Боня до этого опубликовала Stories с поздравлением. Сама блогерша присутствовала в саудовском Эр-Рияде, где проходил поединок.

«Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!» — написала она.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.

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