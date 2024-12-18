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В УЕФА рассказали, примет ли Россия участие в отборе к ЧМ-2026

УЕФА: сборная России не сыграет в отборочном турнире ЧМ-2026

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Denis Balibouse/Reuters

Сборная России не сможет принять участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей. Несмотря на то что к россиянам есть и лояльные страны, в случае включения ее существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в группе», — сообщили в УЕФА.

28 ноября стало известно, что сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стали известны результаты жеребьевки европейского отбора ЧМ — 2026.

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