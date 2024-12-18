Стало известно, покинет ли «Спартак» ключевой игрок

Агент сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил, что футболист не намерен покидать московский клуб этой зимой. Его слова приводит Metaratings.

«Будет ли Бабич рассматривать варианты с уходом из «Спартака» в зимнее трансферное окно? Нет, он останется в «Спартаке», — заявил Стоянович.

18 ноября сообщалось о том, что Бабич получил травму в сборной Сербии.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

Ранее сообщалось, что российский футболист шокирован ценами на продукты.