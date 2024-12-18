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Стало известно, покинет ли «Спартак» ключевой игрок

Агент Бабича заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Агент сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил, что футболист не намерен покидать московский клуб этой зимой. Его слова приводит Metaratings.

«Будет ли Бабич рассматривать варианты с уходом из «Спартака» в зимнее трансферное окно? Нет, он останется в «Спартаке», — заявил Стоянович.

18 ноября сообщалось о том, что Бабич получил травму в сборной Сербии.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

Ранее сообщалось, что российский футболист шокирован ценами на продукты.

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