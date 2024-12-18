Были названы российские игроки, которые могут уехать в Европу

Футбольный журналист Нобель Арустамян поделился мнением, кто из российских футболистов может уехать в Европу в потенциальном будущем. Об этом он рассказал на YouTube-канале форварда «Краснодара» Федора Смолова Smol Talk.

«Мне кажется, они вступали в контакт со всеми агентами и игроками. Они точно смотрели Пиняева, Тюкавина, Глушенкова. Клубы РПЛ себя уважают и уже Тюкавина не продадут за две копейки. Условная «Болонья», вышедшая в Лигу чемпионов, не даст таких денег», — заявил Арустамян.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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