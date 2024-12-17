УНИКС выразил соболезнования родным баскетболиста Тиммы

Казанский баскетбольный клуб УНИКС в своем Telegram-канале сделал заявление в связи с кончиной экс-игрока команды, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

16 декабря баскетболист поздравил свою бывшую супругу — певицу Анну Седокову с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», который также уже выразил свои соболезнования, и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

В 2021 году Седокова призналась, что во время игры за российские «Химки» Тимма не получал зарплату, из-за чего певица была вынуждена самостоятельно содержать семью. Спортсмен начал получать деньги после перехода в УНИКС, однако ссоры между парой продолжились.

Ранее была названа причина ссор Седоковой и Тиммы.