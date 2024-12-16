Экс-тренер сборной России: «Спартак» продолжал нагнетать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев похвалил московский «Спартак» за игру в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Спартак» в последних матчах показал просто искрометный футбол. Не заканчивали одним голом, а продолжали нагнетать и радовать болельщиков на трибуне», — сказал Игнатьев.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

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