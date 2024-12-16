Олимпийский чемпион обвинил Международный союз биатлонистов в русофобии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российским спортсменам не стоит рассчитывать на участие в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе, передает Sport24.

«В биатлоне сейчас плохая ситуация. Во главе IBU на сегодняшний день одни русофобы. Они ненавидят русских и все, что связно с Россией. Даже на нейтральный статус не приходится рассчитывать», — сказал Васильев.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

В прошлом сезоне россияне участвовали только во внутреннем первенстве. Для усиления конкуренции были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

Ранее российский биатлонист Евгений Устюгов был лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады.