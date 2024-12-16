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Стало известно, где может продолжить карьеру бывшая звезда чемпионата Англии

Экс‑игрок «Тоттенхэма» Деле Алли может присоединиться к «Комо»

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Rui Vieira/AP

Главный тренер итальянского «Комо» заявил, что бывший полузащитник английского «Тоттенхэма» Деле Алли может начать тренировки в составе команды. Его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN.

«Он мог бы тренироваться с нами после Рождества, чтобы набрать форму», — заявил Фабрегас.

15 декабря Алли посетил матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Комо» одержал сенсационную победу над «Ромой» со счетом 2:0.

28-летний футболист является свободным агентом с лета. Сезон-2023/24 Алли провел в «Эвертоне», однако ни разу не сыграл. Последний раз футболист выходил на поле в составе турецкого «Бешикташа» в феврале 2023 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Челси» анонсировал еврокубковый матч фотографией рынка.

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